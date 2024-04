3 árbitras mexicanas se unen a las filas de los Olímpicos 2024

Conforme pasan los días, decenas de atletas de México hacen su mayor esfuerzo para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 y llevarse una medalla, de preferencia la dorada.

Del otro lado de los enfrentamientos deportivos rumbo a la capital francesa, se encuentran los árbitros, quienes también cumplen un papel importante en este evento multideportivo y por parte de México, se han sumado tres hasta el momento.

Katia Itzel García, Karen Díaz y Sandra Ramírez serán las colegiadas tricolores que estarán disponibles para dirigir los partidos correspondientes a la justa de París en fútbol femenino y masculino.

Mientras que Guillermo Pacheco fue considerado como árbitro VAR para el certamen.

La Comisión de Arbitraje de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer esta mañana la lista de 89 colegiados para dirigir las competencias, (21 árbitros, 42 árbitros asistentes, 20 integrantes de equipos arbitrales de vídeo y seis auxiliares), procedentes de 45 países.

21 referees

42 assistant referees

20 video match officials

6 support referees



Congratulations to all the match officials who have been selected for this year's Olympic Football Tournaments in France! 👏