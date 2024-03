Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a la vuelta de la esquina y ya se están afinando los últimos detalles para recibir en cuatro meses a los 10 mil 500 atletas de todo el mundo que buscarán la gloria olímpica en la capital parisina.

Para llegar bien preparado a la inauguración olímpica, aquí te dejamos 7 datos importantes que debes saber sobre la justa veraniega que se celebrará del 26 de julio al 11 de agosto.

París 2024 tendrá la misma cantidad de deportistas mujeres y hombres por primera vez en la historia de una justa olímpica con un total de 10 mil 500 atletas.

Y como parte de la igualdad de género, por primera vez el maratón femenil formará parte del cierre del programa y las corredoras llegarán al Estadio de Francia durante la ceremonia de clausura.

Ahora, 28 de los 32 deportes del programa olímpico estarán igualados en materia de género, habrá 152 eventos femeninos, 157 masculinos y 20 mixtos.

4 months before the Olympics 🥇

26th July 2024. We can't wait ! pic.twitter.com/nIuBuzRWFB