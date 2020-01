49ers y Chiefs en busca del triunfo en el Super Bowl

EEUU.- El próximo 2 de febrero, en punto de las 17:30 horas (hora del centro de México), los Kansas City Chiefs se enfrentarán a los San Francisco 49ers en Super Bowl LIV a celebrarse en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

Al ganar sus respectivas finales de conferencia el pasado fin de semana, San Francisco y Kansas City llegan al final de la temporada 100 de la NFL, que ha estado llena de grandes momentos.

Tuvieron que pasar 50 años para que los Kansas City Chiefs regresaran a este partido, el único título lo obtuvieron en 1970 cuando aplastaron a los Minnesota Vikings (27-3) en la cuarta edición del Súper Tazón.

SUPER BOWL BOUND FOR THE FIRST TIME IN 5️⃣0️⃣ YEARS! pic.twitter.com/BzBXHWGvuQ