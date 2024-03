París 2024: 300 mil condones serán repartidos en la Villa Olímpica

Los atletas que están en espera a que inicien los Juegos Olímpicos 2024 que se llevarán a cabo en París, Francia, podrán disfrutar al máximo de la llamada ‘ciudad del amor’ gracias a una gran sorpresa.

Con el objetivo de que los deportistas que ganaron su pase a la competencia, tengan una agradable e inolvidable experiencia en la capital francesa, el comité organizador repartirá 300 mil condones en la Villa Olímpica.

Luego de que en Tokio 2020 (juegos celebrados en 2021), se prohibiera el contacto íntimo debido a la pandemia de Covid-19, en la cita parisina se pondrá a disposición la cantidad mencionada de preservativos para los 14 mil 500 deportistas que están convocados.

ICYMI: 2024 Paris Olympics Lift Intimacy Ban, 300k Condoms For Athletes!! | Click to read more 👇 https://t.co/D4hp1QwrnQ