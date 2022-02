Abierto Mexicano: expulsan a Zverev por golpear la silla del juez

El tenista alemán Alexander Zverev, tercero en el escalafón mundial, fue expulsado del Abierto Mexicano por golpear violentamente con su raqueta la silla del árbitro momentos después de perder un partido de dobles.

El incidente ocurrió tras la derrota de la pareja formada por Zverev y el brasileño Marcelo Melo frente al dúo del británico Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Heliovaara el martes en la noche en Acapulco.

Zverev golpeó el puesto del juez de silla Alessandro Germani en tres ocasiones, se sentó un instante y regresó para gritarle que había “destruido todo el (improperio) partido” y volver a golpear la silla una vez más su la raqueta mientras el árbitro bajaba. En un momento dado, Germani apartó sus pies por temor a ser alcanzado.

Alexander Zverev has been kicked out of the Mexican Open after smashing an umpire's chair with his racket 😲🎾 pic.twitter.com/ZlOt2cWNsc

Minutos antes, Zverev había recibido una amonestación por gritar y insultar en protesta por un golpe que fue dado por bueno y propició un punto de partido. Glasspool selló la victoria de su dupla con un saque directo.

Zverev se expresó arrepentido mediante un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

This is what Alexander Zverev has posted on his Instagram account after smashing his racquet repeatedly into the chair of the umpire within an inch of his feet, and getting thrown out of Acapulco … pic.twitter.com/oXvmt8lETS