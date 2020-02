Ancer y Ortiz terminaron con éxito el segundo día de actividades del WGC-México

Ciudad de México.- Bryson DeChambeau se colocó en la primer posición del WGC-México Championship finalizando su segunda ronda once golpes abajo de par (-11), seguido por un sólo golpe por Erik van Rooyen y Patrick Reed.

.@b_dechambeau takes the lead thru 36 holes after a second-round, 8-under-par, 63. #WGCMéxico



