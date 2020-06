Adidas lanza su línea de mascarillas

Ciudad de México.- La crisis mundial del Covid-19 ha provocado la falta de herramientas de seguridad médica, es por eso que Adidas se unió a la empresa Carbon para crear protectores faciales impresos en 3D.

This is not a hype drop.



Face cover by adidas. Available on https://t.co/obaGevq34N in North America and Europe now and coming to more places soon. #hometeam pic.twitter.com/JtoRbDoJe1