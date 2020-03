Agustín Marchesín confiesa su deseo de volver al América

México.- Desde el Porto de Portugal, Agustín Marchesín aún recuerda su paso por las Águilas y sueña con algún día volver a la institución en donde consiguió tres títulos.

El arquero argentino aseguró en una en entrevista con TyC Deportes que salió del Nido entre lágrimas y externó su deseo de regresar con las Águilas cuando salga su colega mexicano, Guillermo Ochoa.

"En México se vive con pasión el fútbol. Así como me pasó en Lanús que me fui llorando, en América me pasó exactamente lo mismo. Fue muy difícil tomar la decisión".#VOMDeportes pic.twitter.com/Th8SfLOzV0