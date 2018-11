Alan Pulido, a punto de cambiar de camiseta

Agencia

MONTERREY, Nuevo León.- Desde hace meses el nombre de Alan Pulido ha rondado por las oficinas del Club de Futbol Monterrey y justo después de la final de Copa cayendo ante Cruz Azul, ha tomado más fuerza.

‘Puligol’ estaría a un paso de ser fichado por el Monterrey que ya trabaja con miras al siguiente semestre y donde la idea sigue siendo nutrir el plantel de jugadores mexicanos, talón de Aquiles de los últimos años.

De acuerdo con información de Multimedio, dos fuentes cercanas tanto al jugador como el club confirmaron, desde Guadalajara y las mismísimas oficinas el Monterrey; que el acuerdo está hecho y solo falta el último detalle.

“Es un caso muy similar a lo de (Rodolfo) Pizarro, Monterrey y Chivas no han dejado de charlar y ya acordaron el traspaso de Pulido a Rayados. El jugador quiere y su entorno no es el mejor en Guadalajara y en Rayados la idea sigue siendo mexicanizar al plantel”, señaló la fuente desde la Perla tapatía.

“Acá el nombre de Pulido suena desde el verano. Se enfrió pero desde hace semanas volvió a sonar. Ya tienen muy adelantado el tema”, dijo la Fuente en Monterrey.

Aunque los detalles no se han podido conocer, el precio de Alan Pulido rondaría en los 10 millones de dólares aunque no se descarta que La Pandilla podría pagar en especie con alguno de sus ‘muchachos’ que han sido sensación en la pasada Copa MX.

En cuanto a Chivas, la salida de Alan es inminente al no haber sido el goleador que esperaban y solo registrar dos tantos en lo que va del apertura; no ha sido titular en todos los encuentros y es gente de Matías Almeyda, un nombre y apellido que al menos hoy no cae de mejor forma en el seno del chiverío.