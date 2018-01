¡Otra vez! Alan Pulido es baja por lesión en el Tri

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a una inflamación en el tobillo derecho, el delantero de Chivas, Alan Pulido es baja de la Selección Mexicana, que este miércoles jugará un partido de preparación ante Bosnia y Herzegovina en Estados Unidos.

De acuerdo con información del portal de noticias ESPN, aún se desconoce si será reemplazado por algún otro futbolista. Es la segunda baja del equipo, ya que el domingo se anunció la ausencia del mediocampista Víctor Guzmán por una lesión en la rodilla.

Pulido se reportó anoche en la concentración de la Selección Mexicana y tras ser revisado está mañana se determinó que volviera a Guadalajara y realice su rehabilitación en su club, aunque no está definido si podrá jugar el viernes la fecha cinco de Clausura 2018 ante Puebla.

El sábado, Pulido solamente jugó en la segunda parte contra Monterrey, en la derrota por 1-2 en casa. En la presente temporada, el nacido en Tamaulipas ha sumado minutos en los cuatro partidos posibles, pero en su reciente aparición frente a los Rayados de Monterrey sólo pudo disputar 45 minutos, para luego ceder su lugar a Orbelín Pineda.

“Con el de la Selección no (estaré) y para el del viernes hay que analizar con los médicos. Traigo un golpe en el tobillo derecho y lo traigo muy inflamado, salí contra Monterrey de un golpe muy doloroso, sigue la inflamación, no llego para el partido del miércoles y me regreso para Guadalajara”.

La Selección Mexicana viajó este lunes por la mañana a San Antonio, donde el próximo miércoles enfrentarán en el Alamo Dome a Bosnia, en el que será su primer juego amistoso del año, rumbo al Mundial de Rusia 2018.