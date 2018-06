Mejor ser honesto y tener dignidad: Almeyda tras dejar Chivas (Video)

Agencia

GUADALAJARA.- Almeyda se queda en Guadalajara, pero no con el equipo, se despidió oficialmente de Chivas.

De acuerdo con Vanguardia MX, en rueda de prensa el técnico argentino agradeció la oportunidad de estar al frente del Rebaño y se dijo 'chivahermano' por siempre.

El argentino Matías Almeyda hizo oficial su salida como entrenador de Chivas en conferencia de prensa este lunes. Mientras sea un técnico "desempleado", vivirá en Guadalajara, Jalisco, ciudad que se convirtió en su hogar y el de su familia.

"Hemos llegado a la decisión de desvincular a este cuerpo técnico. Decidimos no continuar las cosas no se estaban dando como queríamos. No tengo más que palabras de agradecimientos para todo el club (...) Las condiciones no estaban dadas para seguir, yo priorice el dialogo y la paz. Si no estamos en sintonía hay que terminar por un respeto a quien viene y alienta al equipo".

Almeyda dejó 5 títulos en las vitrinas del club tapatío, misma que le consiguió una empatía tanto con los jugadores como con la afición.

"Hoy nos vamos, pero quedamos en la historia; pasarán los años, mucha gente algún día recordaran que este cuerpo técnico pasó por aquí (...) La despedida ayer fue muy triste, fue algo extraño para todos el hecho de despedirnos y no poder seguir compartiendo momentos de felicidad", agregó.

Con 2 años y medios bajo el cargo de técnico, es el más longevo en la era de Jorge Vergara, por la que han desfilado 24 entrenadores.

"No guardo rencor, no es mi estilo (...) me quiero llevar lo mejor de Chivas. Yo tenía tres años más de contrato y me pude quedar hasta ser echado", expresó.

En el Clausura 2017 se hizo con los trofeos de Liga y Copa MX. Con anterioridad levantó la Copa MX del Apertura 2015 y la Supercopa MX en julio del 2016.

En materia internacional, Almeyda presume de ser campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Toronto de la MLS, apenas en abril pasado.

"Mi ilusión era ganar el mundial de clubes. A veces las situaciones no son como se pretenden y hay que tener dignidad (...) Teníamos la ilusión de la Libertadores y no la pudimos jugar. Ganamos la Concachampions porque queríamos ir al Mundial de Clubes", finalizó.