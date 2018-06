Celebramos mi cumpleaños: Javier Hernández aclara polémica

Agencia

MÉXICO.- El delantero de la selección mexicana de futbol, Javier 'Chicharito' Hernández, afirmó que la fiesta que realizaron jugadores del “Tri” el sábado 2 de junio fue para celebrar su cumpleaños y descartó que hayan acudido escorts, como se afirmó en su momento.

“La realidad fue que hubo una reunión que se hizo para celebrar mi cumpleaños, simple y sencillamente. Nos dieron la noche libre, yo invité a todos los jugadores para que pudieran asistir; el único que no estuvo presente fue Jesús Corona, el portero, porque tuvo un compromiso personal y se disculpó conmigo”, dijo.

A través de un video en vivo que transmitió en la red social de la Selección Mexicana, el “Chicharito” explicó que en la celebración “cenamos, llegaron muchos invitados y cada jugador se fue a la hora que quiso irse, como cada uno si se quiere ir a un antro o una fiesta”.

“Nosotros no tenemos la oportunidad de estar los 23 o 24 todos juntos y podernos reunir, pasar un buen rato como jóvenes adultos”, estableció.

Afirmó que nunca hubo escorts y que esa versión fue algo que, en lo personal, le causó mucha molestia, porque al final afectó la imagen de los representativos nacionales.

“Otra cosa que me avergüenza, es que jamás hubo escorts; no se pagó para ningún tema similar a eso. Me parece una falta de respeto para todos los invitados y para sus familias, la verdad se me hace un poco injusto, pero hay muchas cosas que no podemos cambiar y que duele, porque se dice por todo el país”, acotó.

Aceptó que por “cómo se está dando todo y estando todos con la conciencia tranquila, si tuviéramos la oportunidad de volverlo a hacer, creo que no lo volveríamos a hacer”.

Con información del portal de noticias Notimex.