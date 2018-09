Cambios en el América si no hay títulos esta temporada

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En el América existe una responsabilidad especial en el grupo en general de que, si no hay títulos en la temporada, los urgentes cambios son necesarios. Los jugadores asumen que no solo ocurriría en la dirección técnica o directiva sino con ellos también. Si el campeonato de Copa ya se les escapó en la semana, ahora crece la importancia de la Liga.

“Cuando no se consiguen los títulos es lógico que habrá cambios en todos los niveles y todos estamos expuestos a eso. Es normal en este club”, reconoció Paul Aguilar en conferencia de prensa este viernes, de cara al duelo contra Chivas, publicó el portal de deportes ESPN.

Todo este tema generado en Coapa llegó luego de que Miguel Herrera aceptara el jueves por la noche que si no gana nada en esta campaña, podría ver su salida del club. Los jugadores entienden la misma situación y es algo con lo que han aprendido a vivir.

“Es normal en América porque se esperan resultados inmediatos y conforme le puede pasar a Miguel (Herrera) como a nosotros”, expuso por su parte Oribe Peralta.

El ánimo en Coapa después de la eliminación de Copa no ha decaído y su primera prueba después de eso llegará este domingo en el Clásico frente al Guadalajara. En el equipo más que pensar en el pasado, se traza el objetivo del liderato general.

“Sabemos que tenemos que cambiar la imagen del partido pasado. Los Clásicos se juegan con una intensidad muy distinta a los demás partidos y en eso debemos mejorar bastante y sacar resultado a como dé lugar porque los Clásicos así son y se deben ganar a como dé lugar”, destacó Paul Aguilar.

“Nosotros las críticas, al menos en mi persona, no me afectan. Es una oportunidad importante para mantenernos en los primeros lugares y si ganamos, con una combinación de resultados, podemos ser líderes y es lo más importante. No nos importa el pasado porque ya pasó y no lo podemos cambiar. Cada uno haríamos algo para revertirlo, pero no se puede. El Clásico nos puede catapultar a los primeros lugares y es lo que queremos”, sostuvo por su parte Oribe Peralta.