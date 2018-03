Ángel Zaldívar regresa a las canchas

Agencia

MCALLEN, Texas.- Las Chivas perdieron 2-1 con el Santos en el amistoso en McAllen, Texas, pero a cambio tiene de regreso al delantero Ángel Zaldívar.

"Ya me dieron el alta, ya puedo hacer todo".

De acuerdo con información del portal de deportes MedioTiempo, luego de jugar su último duelo el 4 de noviembre del 2017 ante Atlas y de ser operado en diciembre del tobillo izquierdo, el Chelo disputó 16 minutos en el amistoso contra los Laguneros.

Zaldívar recibió el alta médica durante la semana pasada y por tal motivo, el técnico Matías Almeyda decidió llevarlo a la gira de dos amistosos en los Estados Unidos.

El atacante tenía un tiempo de recuperación de entre 12 y 16 semanas, por lo que el tiempo máximo de regreso sería hasta abril.

Ingresó de cambio al minuto 74 por el también canterano rojiblanco, Edson Torres.

Tras jugar en McAllen Chivas viajará a Houston, Texas, donde el sábado enfrentará a los Tigres en el segundo y último amistoso de la gira para ambos equipos.

“Ya me dieron el alta, ya puedo hacer todo, el proceso es más que nada de adaptación para poder hacer todo y estar al 100 en el campo.

“Muy emocionado la verdad, ilusionado por viajar con el equipo, ya hace mucho que no lo hacía y bien, he entrenado en lo físico y a ver cómo estamos ahí en la parte de contacto que todavía no he hecho, pero espero esta semana ya empezar a hacerlo”, manifestó.