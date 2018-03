El 'poder' de Ángel Zaldívar regresa a Chivas

Agencia

GUADALAJARA, Jalisco.- Buenas noticias tiene Chivas en este receso de Fecha FIFA, pues ya podrá contar con Ángel Zaldívar, quien recibió el alta médica y por primera vez en el año acudió a una convocatoria rojiblanca.

"Ya me dieron el alta, ya puedo hacer todo".

El “Chelo” es parte de la comitiva del Rebaño que viajará este lunes a Texas, donde disputarán dos amistosos para no perder ritmo ante el parón futbolístico ante Santos y Tigres el 21 y 24 de marzo, respectivamente, en McAllen y Houston, informa el portal de noticias MedioTiempo.

“Ya me dieron el alta, ya puedo hacer todo, el proceso es más que nada de adaptación para poder hacer todo y estar al 100 en el campo.

“Muy emocionado la verdad, ilusionado por viajar con el equipo, ya hace mucho que no lo hacía y bien, he entrenado en lo físico y a ver cómo estamos ahí en la parte de contacto que todavía no he hecho, pero espero esta semana ya empezar a hacerlo”, manifestó.

Zaldívar fue operado en diciembre del 2017 para reparar el tendón y le reconstruyeron los ligamentos del tobillo izquierdo, con un tiempo de recuperación de entre 12 y 16 semanas.

"Ha sido un proceso de aprendizaje, de mucho crecimiento".

Por tal motivo, el atacante no había podido ser tomado en cuenta por el técnico, Matías Almeyda.

“Sí, la verdad estoy cerca, me he sentido muy bien, no me ha dolido, es el proceso de adaptación normal que me dicen los doctores, pero en todo lo que he hecho me he sentido muy bien.

“Ha sido un proceso de aprendizaje, de mucho crecimiento en lo personal y profesional que me ha ayudado a madurar y poder llegar mucho mejor”, dijo.

El tapatío no disputa un duelo desde el 4 de noviembre, cuando jugaron contra el Atlas en el Estadio Akron, pues un mes después fue intervenido quirúrgicamente.