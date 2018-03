Afición apoya a nuevo director deportivo de Chivas: Paco de Anda

Agencia

Ciudad de México.- El nombramiento de Francisco Gabriel de Anda como nuevo Director Deportivo de Chivas no desagradó a la afición; sin embargo, los seguidores del Rebaño piden una cosa: que lo dejen trabajar.

“Él conoce bien el ambiente del fútbol, pero todo está en que lo dejen trabajar. Matías se ha ganado su lugar como entrenador, por lo que espero que se entiendan bien, pero hay que dejarlos trabajar”, indicó Raúl Villanueva, según el portal Récord.

Otros aficionados coinciden en que sus facetas de futbolista y analista le han servido para demostrar sus conocimientos en el gremio del balompié, por lo que la ilusión de salir del bache futbolístico está latente.

“Yo creo que le va a aportar muchísimo al equipo porque tiene mucho conocimiento. A lo mejor nunca jugó en el equipo, pero su conocimiento sin duda alguna aporta mucho. Se está buscando una solución para quitarle un poco de peso al director técnico, Matías Almeyda, para que él solamente se encargue de la cuestión futbolística del equipo", argumentó Ignacio Tejeda.

Otros aficionados son más escépticos y coinciden en que lo más importante es que los jugadores realicen exactamente lo que Almeyda les pida que hagan sobre el terreno de juego. “No creo que sea la solución, creo que depende más de que los jugadores le hagan caso a Matías”, indicó Jesús Bernal.

Ayer, Gabriel de Anda anunció su incorporación como nuevo director deportivo de Chivas, luego de su etapa como comentarista.

El ahora ex analista de la televisora "ESPN", dijo que no esperaba que lo llamara Jorge Vergara y que desde hace algunas semanas inició las pláticas con el dueño del equipo rojiblanco.

“Realmente yo no lo esperaba, cuando llegó la primera invitación y la primera platica, me empecé a involucrar y a entusiasmar, pero era algo que yo no esperaba, ya había recibido ofertas de otros clubes y las había dejado pasar, quizá porque no era mi momento, pero hoy se junta todo", dijo.