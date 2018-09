Es definitivo: el 'Tuca' no dirigirá a la Selección

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció, de manera oficial, que el brasileño Ricardo Ferretti está imposibilitado para hacerse cargo de manera permanente de la selección mexicana de futbol.

De acuerdo a La Jornada, la FMF dio a conocer la noticia a través de un comunicado, “Lamentablemente, hemos sido notificados por parte de Club Tigres de la imposibilidad de considerar a Ricardo Ferretti como candidato a dirigir en forma permanente a la selección nacional de México”.

El órgano rector del balompié en México explicó que el “Tuca” se mantendrá con el Tri de manera interina, de cara a los partidos de fecha FIFA a celebrarse en octubre y noviembre.

“Contamos con el compromiso de Club Tigres y Ricardo Ferretti para que sea este quien dirija a la selección nacional en los encuentros a celebrarse en Monterrey y Querétaro contra la selecciones de Costa Rica y Chile, respectivamente, así como en los partidos a celebrarse en el mes de noviembre.

Afirmó que están “en la recta final del proceso, que ha incluido conversaciones con importantes candidatos y estamos seguros de poder concluir este proceso en un futuro cercano”.

Prohíben caravanas de aficionados en Liga MX

En nuevas medidas para tratar de erradicar la violencia en el fútbol mexicano, autoridades de distintos ámbitos acordaron de que se prohibirán las caravanas de aficionados, el acceso a los riñosos del pasado acto del fin de semana en el clásico regio, entre otros aspectos.

De acuerdo a Excelsior, aquel grupo de animación que sea Tigres o Rayados que marche en caravana, si no tiene boleto no se le permitirá seguir pasando los círculos de seguridad. Pero, además, ese grupo de animación no tendrá acceso a los siguientes encuentros”, indicó Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.