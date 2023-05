Anuncian la desaparición de Raya2 filial del Monterrey

Raya2, filial del Monterrey en la Liga de Expansión MX, ha concluido su ciclo, así lo dieron a conocer este miércoles por medio de un comunicado en la cuenta oficial de Twitter de Rayados, la determinación se produce poco después de los cambios anunciados por la Federación Mexicana de Fútbol.

Al hacerse pública la desaparición de la categoría Sub 20 para dar paso a la creación de la Sub 23 y su fusión con la nueva categoría Expansión Sub 23, los directivos de Monterrey optaron por dar por finalizado el proyecto de Raya2, tuvo una duración de dos años.

El club resaltó en el comunicado que "Agradecían a su afición el apoyo que dio a Raya2 Expansión durante dos años en los que el equipo participó en la Liga de Expansión, así como a los futbolistas y cuerpos técnicos que participaron en el proyecto".

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación.📝 #EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/x0FxCTjjmF — Rayados (@Rayados) May 23, 2023

No obstante la Pandilla aseguró que si tendrá a la sub-23 lista para afrontar las nuevas competencias, para seguir impulsando a las fuerzas básicas del club, Se anticipa que en la renovada Liga de Expansión MX a partir del Apertura 2023 se juegue con dos grupos, el de las filiales Sub 23 y el de los equipos que provenían del desaparecido Ascenso MX.

Raya2 fue un proyecto creado con el anterior presidente deportivo Duilio Davino, en su corta historia disputaron cuatro torneos, siendo su mejor certamen el Clausura 2023 logrando ser séptimos con 24 puntos, avanzando por primera vez a Fase Final, llegando hasta los Cuartos de Final.

Con información de Reforma.