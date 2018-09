¡Deslumbrado por Maradona! Futbolista casi no entrena por verlo

Agencia

SINALOA.- El director técnico de Dorados, Diego Armando Maradona, no sólo acaparó todos los reflectores de la prensa desde que se supo de su fichaje, también sus propios discípulos están deslumbrados con su presencia.

El jugador Facundo Juárez, integrante del Gran Pez, declaró que durante el primer entrenamiento que capitaneó Maradona estuvo absorto por la presencia del argentino, a quien incluso, no dejó de ver ni un minuto.

“Lo que he vivido estos días en increíble, nunca imaginé poder vivirlo, soy un privilegiado por tener a Maradona en mi equipo. Tan es así que el primer entrenamiento casi que no entrené porque estaba toda la hora mirándolo, absorbido por su figura y pensando en lo que fue como jugador, pero creo que no sólo fui yo el que estaba así” expresó el futbolista.

“Cuando comenzó a decirse que podría venir como técnico, nadie creía que fuera cierto. No veía la hora de que llegara para poder sacarme una foto con Diego. Casi que no podría dormir”, agregó en entrevista para Marca Claro.

A pesar de que Maradona llegó con mucha controversia por su pobre currriculum como táctico y por sus problemas fuera de cancha, que tienen que ver con el consumo de sustancias ilícitas, el jugador de Dorados afirmó que los señalamientos que pesan sobre el campeón del mundo no son del todo ciertos.

“Cuando estás al lado de Maradona te das cuenta de que todo lo que se cuenta de él son mentiras. La sensación de estar a su lado te demuestra lo humano que puede ser, y eso que sólo lleva unos días aquí”, sentenció Juárez.