Messi se retira de la selección de Argentina... temporalmente

Agencia

España.- El futbolista Lionel Messi no volverá a jugar con la selección de Argentina al menos hasta 2019, según ha manifestado el periodista deportivo Hernán Castillo este 14 de agosto en el canal TNT Sports.

Este comunicador ha matizado que Messi "no renunció, pero no va a ser convocado en este semestre" por parte del director técnico interino de la 'Albiceleste', Lionel Scaloni, que sustituye al preparador saliente, Jorge Sampaoli, informa el portal Medio Tiempo.

También te puede interesar: Messi será el primer capitán del Barcelona esta temporada

Las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el delantero del FC Barcelona, aún no se han manifestado al respecto. Sin embargo, este comunicador ha insistido en que "hasta nuevo aviso, no se sabe cuándo va a jugar" y ha subrayado: "Ni Copa América ni el semestre que viene".

#TNTSports | @HernanSCastillo con información de ÚLTIMO MOMENTO: "Messi no vuelve a la Selección argentina para los amistosos. No renunció, pero no va a ser convocado en este semestre. Y hasta nuevo aviso no se sabe cuando va a jugar" pic.twitter.com/SuGyAZjnsF