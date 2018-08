Messi será el primer capitán del Barcelona esta temporada

Agencia

Ciudad de México.- El FC Barcelona ya reveló quiénes serán los cuatro capitanes para la temporada 2018/2019. Leo Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué y Sergi Roberto son los cuatro elegidos, por este orden, para lucir el brazalete de capitán tras la marcha de Andrés Iniesta y Javier Mascherano, que ocupaban el primer y el cuarto puesto, respectivamente.

En esta campaña, las novedades son Piqué y Sergi Roberto. Por primera vez, ambos entran en el selecto grupo del capitán después de las dudas que rodeaban, sobre todo, al central respecto a si estaba preparado o no. Este año se da el caso de que los cuatro futbolistas han estado formados en la cantera. La última vez que ocurrió fue en la temporada 2014/2015 con Xavi, Iniesta, Messi y Busquets, informa el portal La Vanguardia.

Este viernes se han realizado las votaciones por la capitanía y, con Messi y Busquets como fijos por antigüedad, se debían decidir dos puestos más. La votación no se realizó antes, para esperar a que la plantilla estuviese completa y así saber las decisiones de los últimos mundialistas como Rakitic, Umtiti, Dembélé y Suárez, entre otros.

