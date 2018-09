Hallan asesinada a campeona de golf en campo de juego

Agencia

IOWA, Estados Unidos.- La Universidad Estatal de Iowa rindió homenaje a su estudiante y golfista campeona europea Celia Barquín Arozamena, que fue encontrada muerta en un campo de golf el lunes.

El cuerpo de la joven de 22 años, que fue nombrada atleta femenina del año en el la Universidad Estatal de Iowa, fue descubierta "a cierta distancia" de una bolsa de golf desatendida en Coldwater Golf Links en Ames, Iowa, publica CNN en Español.

Según una declaración de la Policía de Ames, Barquin había sido "asaltada".

También te puede interesar: Muere menor durante entrenamiento de fútbol americano

La policía ha acusado a Collin Daniel Richards, de 22 años, sin residencia fija, de asesinato en primer grado.

“Celia had an infectious smile, a bubbly personality and anyone fortunate enough to know her was blessed. Our Cyclone family mourns the tragic loss of Celia, a spectacular student-athlete and ISU ambassador.” - ISU Athletics Director Jamie Pollard



🔗https://t.co/NmFiYlvvOV pic.twitter.com/qHVaqFE2jS