Vetan a triatleta de restaurante ¡Por comer mucho sushi!

ALEMANIA.- El triatleta alemán Jaroslav Bobrowski, quien compite en la modalidad de Ironman, ha visto cómo la estricta dieta a la que se está sometiendo para preparar las carreras de este tipo le ha jugado una mala pasada.

Todo le sucedió en un restaurante japonés de Baviera, Alemania, con buffet libre, situación que al deportista le venía perfecta para seguir adelante con su plan.

Bobrowski ha decidido prepararse a base de sushi, una comida que le permite mantener su grasa corporal en un porcentaje inferior al diez por ciento. Por ello, acudió a este restaurante con el objetivo de saciar su hambre después de muchas horas sin comer para mantenerse en forma.

En total, comió más de cien platos, todos ellos pagados al precio máximo indicado por el restaurante, de 15’90 euros.

Tras ver lo barata que le salió la comida, teniendo en cuenta la cantidad ingerida, el dueño del restaurante se mostró indignado. Ante ello, ha decidido vetarle de su restaurante, lo cual ha ocasionado las quejas y el cabreo de Bobrowski, quien entiende que en ningún momento incumplió la norma del local.

"Cuando fui a pagar el camarero no me quiso aceptar la propina", explicó el ex culturista Jaroslav Bobrowski en el diario 'The Local'.

Por lo pronto el restaurante no ha emitido ningún comentario y el deportista continuará vetado de por vida del lugar, que ahora debe cuidar más sus promociones.

