París 2024: ¡Avanza a cuartos de final! Imane Khelif asegura medalla en boxeo

La argelina Imane Khelif aseguró el sábado una medalla en los Juegos Olímpicos de París, tras días en el ojo de un huracán mediático que ha incluido una serie de insultos y conceptos falsos en internet y que ha desembocado en una polémica más amplia sobre la identidad de género en el deporte.

Khelif derrotó a la húngara Anna Luca Hamori por 5-0 en los cuartos de final, dentro de la categoría de 66 kilogramos.

