¡Atención! Estas son las bajas del Arsenal

CIUDAD DE MÉXICO.- El francés Olivier Giroud, el español “Nacho” Monreal y el galés Aaron Ramsey son baja debido a problemas físicos, por lo que fueron descartados para los próximo partidos del Arsenal que disputará en la Premier League, informa el portal Notimex.

"La lesión se produjo el 10 de diciembre".

De acuerdo con el portal de los “Gunners”, Giroud presenta una lesión en los isquiotibiales y su recuperación requerirá entre cuatro y seis semanas.

