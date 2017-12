Cristiano Ronaldo gana su quinto Balón de Oro

Agencia

PARÍS.- El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, ganó su quinto Balón de Oro como mejor jugador del mundo durante la temporada 2016-2017 e igualó al argentino Lionel Messi.

La Torre Eiffel fue el escenario elegido por la revista "France Football" para otorgar por quinta ocasión y segunda de forma consecutiva el Balón de Oro a “CR7”, quien ha obtenido el trofeo en 2008, 2013, 2014 y 2016.

El delantero obtuvo la distinción después de que ganara con los “merengues” la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes, el bicampeonato de la Champions League, así como la Liga de España; además, durante la temporada disputó 46 duelos, en los cuales anotó 42 goles y dio 12 asistencias.

Desde el 2008, Messi y Ronaldo se han repartido el Balón de Oro.

El ganador del premio "The Best" en octubre pasado superó a “La Pulga” y al brasileño Neymar dentro de la terna de candidatos finales a ganar el Balón de Oro 2017.

Ronaldo posee el mismo número de trofeos como mejor jugador del mundo que Messi, quien fue galardonado en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015.

Además, desde 2008 ambos jugadores se han repartido el Balón de Oro, luego de que en 2007 el brasileño Kaká fuera el último futbolista distinto a ellos en ganarlo.

