Beijing 2022: horario y dónde ver en vivo a Donovan Carrillo en la final

Donovan Carrillo Suazo ha hecho historia en Beijing 2022 al convertirse en el primer patinador mexicano en avanzar a la final de unos Juegos Olímpicos de Invierno.

El pasado lunes terminó en la posición 19, con 79.69 puntos en el programa corto, con lo que consiguió su pase a la final masculina de patinaje artístico. Donovan Carrillo, de 22 años de edad, conquistó la pista de hielo con su presentación en la rutina corta, así que ahora estará en el programa largo donde tratará de meterse a la pelea por una de las medallas de la prueba individual.

Durante su prueba clasificatoria el patinador realizó una prueba que encendió al público que tuvo la oportunidad de estar presente en la competencia, el cual es bastante reducido debido a la pandemia por Covid-19. Dentro de su rutina incluyó saltos Quad Toeloop, Triple Axel y Triple Lutz+Triple Toeloop que en todo momento acompañó con una gran sonrisa.

Donovan acompaño su rutina con los temas "Black Magic Woman" y "Shake It" del guitarrista Carlos Santana. Además, lució un traje de color negro con cerca de 17 mil cristales y estoperoles dorados colocados en las piernas, antebrazos, hombros y pecho, confeccionado por el diseñador Edgar Lozano.

Carrillo Suazo enfrentó a 29 patinadores y logró ubicarse en el lugar 19. El programa corto fue liderado por el estadounidense Nathan Chen con 113.97 puntos seguido de los japoneses Yuma Kagiyama y Shoma Uno con 108.12 y 105.90 unidades, respectivamente. Ahora que Donovan Carrillo se encuentra en la final de patinaje artístico, te contamos todo sobre su próxima participación.

¿Cuándo es la final de patinaje artístico en Beijing 2022?

Donovan Carrillo competirá en el programa largo de patinaje artístico de la rama varonil en los Juegos Olímpicos de Invierno el miércoles 9 de febrero.

¿A qué hora es la final donde competirá Donovan Carrillo?

La final de patinaje artístico de Beijing 2022 iniciará a las 19:15 horas, tiempo de la Ciudad de México.

¿Dónde ver la final de patinaje artístico con Donovan Carrillo?

Podrás ver la competencia en vivo a través de Marca Claro y Claro Sports.

¿Con qué canciones participará Donovan Carrillo en la final?

Para esta ocasión tan especial, Donovan eligió música latina con toques contemporáneos como "Perhaps, perhaps, perhaps", de Daniel Boaventura con Carlos Rivera, "María" de Ricky Martin y "Sway" de Dean Martin.

