Bob Watson, leyenda de las Grandes Ligas, fallece a los 74 años

Nueva York.- Bob Watson, leyenda de las Grandes Ligas, un toletero All-Star que se convirtió en el primer gerente general de raza negra en conquistar una Serie Mundial, con los Yanquis de Nueva York en 1996, murió. Tenía 74 años.

Los Astros de Houston, con los que Watson jugó sus primeras 14 temporadas en una carrera en el béisbol que se extendió seis décadas, anunciaron su fallecimiento el jueves por la noche. El equipo no ofreció detalles, pero el hijo de Watson, Keith, informó en Twitter que su padre murió en Houston por una enfermedad renal.

Watson, apodado “The Bull”, debutó en el cuadro All-Star de Grandes Ligas en 1973 y 1975, promedió al bate por encima de .300 en cuatro temporadas y remolcó al menos 100 carreras en dos años bateando en medio del orden de los Astros. También fue quien anotó la carrera un millón en la historia de Grandes Ligas —el 4 de mayo de 1975, frente a los Gigantes de San Francisco en Candlestick Park.

"The legacy that he has left behind for us is one of giving, one of sharing, one of winning, and he doesn't leave here not having done everything that he set out to accomplish in his life." https://t.co/YP7RNCgslM