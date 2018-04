Golovkin pelea el 5 de mayo pero en California

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, dijo que la pelea del 5 de mayo que disputará el kazajo Gennady Golovkin ante un rival por confirmar, se cambió de Las Vegas, Nevada, al estado de California.

“Definitivamente la pelea no será en Las Vegas, el reglamento de allá dice que ya no hay tiempo, se va al estado de California, están buscando de manera desesperada un rival para que la función se salve. Golovkin merece después de tanto trabajo y preparación tener actividad”, dijo, publicó AM Querétaro.

Entrevistado tras la entrega de los premios a lo mejor del boxeo en la Ciudad de México en 2017, el dirigente explicó que luego que se canceló el combate con Saúl Alvarez, quien dio positivo por clembuterol, se busca a un rival digno, que podría ser el irlandés Gary O’Sullivan.

“Es un buen boxeador, ha estado clasificado en el CMB, debe llenar el papeleo del boxeo limpio para ser aceptado, pero pienso que será una pelea digna, ojalá se conforme porque Golovkin merece refrendar su título”, apuntó.

Descartó que un eventual combate con O’Sullivan pueda resultar deslucido, ya que al final este pugilista se preparaba para ver acción el 4 de mayo.

“O’Sullivan estaba pactado para el 4 de mayo, es un rival digno para una pelea voluntaria, no es que sea deslucida o se tome a un boxeador del publico para que enfrente al mejor del mundo, es un clasificado que se alista para combatir”, señaló.

Ante la posibilidad de que el joven mexicano Jaime Munguía sea el que finalmente enfrente a “GGG”, Sulaimán destacó sus cualidades, pero reconoció que puede ser una oportunidad muy rápida para él.

“Munguía es un gran prospecto, no sabemos que trae, pero sería muy pronto para su carrera, también suenan otros muchos nombres”, apuntó.

Sobre el castigo que recibiría “Canelo” Alvarez por el positivo que dio, el jerarca del CMB dijo desconocer la manera o forma en que la Comisión Atlética de Boxeo de Nevada manejará esa situación.