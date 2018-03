Gennady Golovkin temió por cancelación de pelea

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días se dio a conocer que el boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez salió positivo en una prueba de dopaje con una cantidad mínima de clembuterol, por lo cual, su rival en la próxima pelea Gennady Golovkin aseveró que es “una situación terrible”, incluso admitió que llegó a pensar que la pelea a celebrarse el próximo 5 de mayo sería suspendida.

“Pensé era una situación peligrosa que podía cancelar la pelea. Soy un atleta, un atleta profesional. Para mí, como boxeador, si alguien ha dado positivo se cancela, no importa si es en dos meses. Soy un boxeador y es una situación peligrosa. Espero que los nuevos exámenes vengan limpios y se haga la pelea, pero mi punto es que es una situación terrible” comentó ‘GGG’ a ESPN.

En el mismo sentido, Golovkin responsabilizó al equipo del ‘Canelo’ por el resultado adverso en los exámenes de control de sustancias, ya que consideró que los integrantes de dicha comitiva deben vigilar los alimentos que el tapatío consume, máxime cuando se está preparando para lo que pinta ser el pleito del año, publicó el portal Medio Tiempo.

“Si fue carne, la leche o la alimentación es otra historia. La Comisión (Atlética de Nevada) nos dijo que dio positivo y eso es muy malo. Pero creo que no es un problema de la carne, no es solo su problema, es un problema de su equipo. Si son profesionales deben entender y saber lo que come”, comentó el kazajo.

Con el fin de que la pelea sea justa, el entrenador mexicano de Gennady, Abel Sánchez, solicitó a las autoridades del boxeo llevar a cabo una investigación exhaustiva, toda vez que la versión de la “carne contaminada” no le satisface.

“Yo espero que los expertos hagan una investigación y determinen si es algo de carne, yo no soy experto. Dice ‘Canelo’ que fue por la carne y, si los números son muy bajos, está bien. Lo único que queremos es que se haga una investigación y quede claro para todos. Espero que la pelea siga y todo salga bien, que sea pareja para que el mejor gane”, acotó el mentor.

De acuerdo con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, es casi seguro que la pelea se desarrolle tomando en cuenta el impoluto historial del pugilista azteca.

"El historial del ‘Canelo’ en cuanto a pruebas antidopaje es contundente; más de cinco años de pruebas y sin un solo problema, No hará que se cancele la pelea, pero deberá atender un protocolo de pruebas adicionales”, expresó en días previos el mandamás del citado organismo.