Bucks se convierten en los primeros en avanzar a los playoffs de la NBA

EE.UU.— Tan solo una semana después del Juego de Estrellas, los Bucks de Milwaukee han obtenido el pase para la postemporada del básquetbol profesional estadounidense.

Los Bucks se convirtieron el domingo en el primer equipo de la NBA en asegurar su presencia en los playoffs gracias a la derrota de Washington frente a Chicago. Los Wizards se encuentran en el noveno lugar de la Conferencia Este que los Bucks han encabezado desde hace meses.

