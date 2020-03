Cancelar los Juegos Olímpicos Tokio 2020 no está en la agenda del COI

México.- La cancelación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 destruiría el sueño de 11 mil deportistas que representarán a los 206 Comités Olímpicos Nacionales y del Equipo Olímpico de Refugiados, expresó Thomas Bach en su carta a los atletas.

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), envió una carta a los deportistas en el mundo sobre la pandemia del Covid-19 en la que asegura tiene al organismo, en estudio para tomar la mejor decisión sobre Tokio 2020.

La duda radica en si se mantienen los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en sus fechas originales del 24 de julio al 9 de agosto o si se hace un aplazamiento, porque el coronavirus llevó a muchos países a cerrar sus fronteras y la Organización Mundial de la Salud recomienda que la población se mantenga en sus hogares para no propagar el virus.

Bach agregó que también se destruiría el sueño olímpico a los participantes en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 programados del 25 de agosto al 6 de septiembre, y que en ambos casos también incluye a los entrenadores, médicos, funcionarios, socios de capacitación, amigos y familiares.

“La cancelación no resolvería ningún problema y no ayudaría a nadie. Por lo tanto no está en la agenda”, puntualizó al respecto.

En la misma misiva explica que “una decisión sobre el aplazamiento no se puede determinar hoy por los acontecimientos inciertos en la mejoría de varios países”.

Sobre este mismo tenor, abundó que “hay mejoras significativas en Japón. Esto puede fortalecer nuestra confianza en nuestros anfitriones y organizar los Juegos Olímpicos en el país, respetando nuestro principio de salvaguardar la salud de todos los involucrados, en especial nuestros atletas”.