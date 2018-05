Así suena la canción del Mundial, con Will Smith y Nicky Jam

Agencia

Ciudad de México.- Este viernes se lanzó la canción oficial del Mundial Rusia 2018, "Live it up", interpretada por el actor Will Smith, el reggeatonero Nicky Jam y la cantante Era Istrefi.

Hace unos días, el ex príncipe de Bel-Air ya había anunciado en su cuenta de Instagram la colaboración con Jam e Istrefi. "Es un honor haber recibido esta petición para participar en el Mundial, un evento global que reúne a personas de todo el mundo para animar, reír y experimentar la magia. Colaborar con Nicky, Diplo y Era en este tema representa armonía, sabores eclécticos y la unión de géneros. Al final del día, sólo queremos ver bailar al mundo", afirmó Will Smith, según un comunicado difundido por la FIFA, informa Excélsior.

Por su parte, Nicky Jam dijo: "Grabar la canción oficial de un Mundial es algo que sucede una vez en la vida. No hay muchos artistas que tengan el privilegio de decir que han sido parte esto. Estoy orgulloso. Algún día les diré a mis nietos que yo fui uno de ellos".

El actor estadounidense, el cantante de reggaetón y la artista albanesa participarán en el espectáculo que se celebrará ante 80 mil espectadores en el estadio Luzhniki de Moscú, el próximo 15 de julio justo antes de la final.

Entre las canciones oficiales de los últimos Mundiales figuran figuran Un'estate italiana, de Edoardo Bennato y Gianna Nannini, en 1990; Gloryland, de Daryl Hall con Sounds of Blackness, en 1994; y La Copa de la Vida de Ricky Martin en 1998.

En 2002, la canción oficial fue Boom de Anastacia, mientras que el himno oficial vocal de Vangelis incluía elementos sonoros típicos coreanos y japoneses.

La canción Waka Waka (This Time for Africa) de Shakira, fue la oficial de Sudáfrica 2010 y We Are One (Ole Ola) fue la de Brasil 2014. La aparición de grandes artistas antes de las finales mundialistas se ha convertido en parte del espectáculo.

El video lo podrás ver a partir del próximo viernes 7 de junio. El Mundial de Rusia se jugará de 14 de junio al 15 de julio.