Aficionados lesionados presentan demandas tras caos en la final Copa América

El fin de semana pasado, la final de la Copa América entre Argentina y Colombia en el Estadio Hard Rock se vio empañada por el caos, cuando aficionados sin boletos forzaron su entrada. Las primeras demandas relacionadas con el incidente fueron presentadas este viernes, citando serias lesiones y la negación de entrada a personas con boletos.

Hasta la mañana del viernes, al menos cuatro demandas habían sido presentadas contra el estadio y la CONMEBOL, según registros de la corte federal y del Condado de Miami-Dade. Judd Rosen, abogado de una de las lesionadas, Isabel Quintero, argumentó que las autoridades del estadio y la CONMEBOL no tomaron las medidas de seguridad necesarias, priorizando los ingresos sobre la seguridad.

Quintero, quien pagó 1.500 dólares por cada boleto para ella y su padre, resultó con lesiones en la rodilla, hombro y pecho tras ser derribada durante el caos. Según Rosen, la situación se agravó cuando los guardias de seguridad abrieron parcialmente las puertas, provocando una estampida. La policía arrestó a 27 personas y expulsó a 55, incluido el presidente de la Federación de Fútbol de Colombia y su hijo.

Reacciones y Medidas

Los oficiales del estadio declinaron comentar más allá de anunciar el reembolso de los boletos no utilizados. La CONMEBOL, con sede en Paraguay, no respondió específicamente a las demandas, aunque previamente culpó al estadio por no seguir sus recomendaciones de seguridad.

El abogado Irwin Ast también presentó demandas en nombre de aficionados con boletos que no pudieron ingresar debido a la sobrepoblación causada por los aficionados sin boletos. Ast señaló que muchos aficionados viajaron de todo el continente, gastando miles de dólares en boletos, vuelos y alojamiento, solo para enfrentarse al miedo y el estrés del caos.

