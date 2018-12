Carlos Salcido acusa a Cardozo de malos tratos en Chivas

Agencia

GUADALAJARA, Jalisco.- El defensa Carlos Salcido aceptó que se va dolido del club de futbol Guadalajara, luego del trato que recibió por parte del técnico paraguayo José Saturnino Cardozo en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

“Me voy dolido porque me imaginaba dando una vuelta acá, llorando; no me imaginaba estarme despidiendo en una salita, pero igual agradezco bastante a la gente, a Mariano (Varela) a (José Luis) Higuera por haberme prestado la salita”, dijo.

De acuerdo con información de Notimex, explicó que su propósito era cumplir el contrato que lo ligaba con Guadalajara, pero que la manera en que fue tratado por el técnico José Saturnino Cardozo le hizo recapacitar esta situación.

“Quería termina mi contrato, pero decidí hacerme a un lado por el trato, un trato que no sentía que era bueno”, dijo en conferencia de prensa en el estadio de Chivas, en la que no estuvo acompañado por ningún directivo del “Rebaño Sagrado”.

Salcido dejó en claro que “en estos seis meses (de junio a diciembre) nunca tuve empatía con el cuerpo técnico y con el entrenador y eso lo sabe toda la gente”.

“No puedo estar o no conozco una persona que esté en un lugar donde no está contenta, que vaya a trabajar y no le hablen, que no lo voltean a ver, no conozco a alguien que no disfrute su trabajo, lo mejor es hacerte a un lado”, apuntó.

Afirmó que nunca le dieron la cara por esta situación, por lo que fue decisión propia la de no cumplir con su contrato y abandonar la disciplina del equipo que lo debutó en Primera División.

“Lo hablé antes y no me lo dijeron de frente, después fui yo el que tomé la decisión, me reuní dos veces yo pidiendo reunirme con las personas; no es que ellos vinieran a mí, hablé lo que tenía que hablar y ya está, después de todo fue cuando tomé la decisión de hacerme a un lado”, apuntó.

Explicó que cuando Cardozo se hizo cargo del cuadro tapatío, hubo gente que habló con él para explicarle las maneras que acostumbra el estratega “guaraní”.

"Recibí cinco llamadas… solo espero que le vaya muy bien al equipo, me emociona ver a la gente que llega, empezar a entrenar y me emociona que llegaran cuatro o cinco, que vengan 20; sólo no me emocionó que decían que era para clasificar, en Chivas tienen que poner en la entrada que 2019 debe ser de Chivas, ser campeones sí o sí”, sentenció.