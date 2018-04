Arrancan los Celtics con el 'pie derecho' en Playoffs

Agencia

BOSTON.- Los Celtics empezaron la temporada con el "pie derecho" en los Playoffs.

De acuerdo con Vanguardia MX, con gran juego de Al Horford, el equipo de Boston vence 113-107 a los Bucks.

Al Horford terminó con 24 puntos y 12 rebotes y los Celtics de Boston se sobrepusieron al largo triple de Khris Middleton que envió el juego a tiempo extra, para vencer el domingo 113-107 a los Bucks de Milwaukee para abrir su serie de playoffs de primera ronda.

Los Celtics estaban al frente 99-95 con 0,5 segundos restantes en el tiempo regular, cuando Middleton tomó el pase de entrada y encestó desde casi media cancha para forzar el tiempo extra.

Terry Rozier añadió 23 unidades, cuatro rebotes y tres asistencias por Boston en su primer inicio en playoffs. Jaylen Brown aportó 20 tantos. El novato Jayson Tatum sumó 19 puntos y 10 rebotes.

Giannis Antetokounmpo encabezó a los Bucks con 35 puntos, 13 tableros y siete asistencias antes de salir por exceso de faltas en el tiempo extra.

Middleton aportó 31 tantos, ocho rebotes y seis asistencias. Malcolm Brogdon tuvo sus 16 unidades después del medio tiempo.

El segundo juego en la serie al mejor de siete es la noche del martes en Boston.

