Checo lamenta comentarios homofóbicos de su padre sobre Ralf Schumacher

El piloto mexicano Sergio Pérez ha expresado su desaprobación por los comentarios homofóbicos de su padre, Antonio Pérez Garibay, sobre el expiloto de Fórmula 1 y actual comentarista Ralf Schumacher.

Schumacher, quien en julio se declaró homosexual y anunció su divorcio, ha sido un crítico constante de Checo, asegurando que el mexicano no formará parte de Red Bull en la próxima temporada.

En una entrevista con ESPN, Pérez Garibay cuestionó si las críticas de Schumacher podrían deberse a que está ‘enamorado’ de su hijo.

“Hay un piloto que fue piloto de Fórmula 1, convertido en periodista. Primero dijo que Checo ya estaba fuera de Red Bull. La semana siguiente, él salió del clóset. No sé si estaba enamorado de Checo. ¿Lo entiendes?”, comentó.

El papá del tapatío añadió que las declaraciones de Schumacher no eran relevantes, no solo por lo que dijo sobre su hijo, sino por lo que su exesposa había revelado sobre él.

En el marco del Gran Premio de Las Vegas, que se llevará a cabo esta semana, Checo Pérez dejó claro que no comparte las opiniones de su padre, sin embargo subrayó que no tiene control sobre lo que él diga.

“En primer lugar, no estoy de acuerdo con ninguno de sus comentarios. Creo que cometió un error en ese sentido. No comparto ninguna de sus opiniones, pero al mismo tiempo no controlo lo que mi padre tiene que decir, sólo puedo controlar lo que yo digo”.