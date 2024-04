‘Checo’ Pérez se enfrenta a un nuevo reto: el Gran Premio de China

Si bien ‘Checo’ Pérez ha declarado estar satisfecho con su desempeño en lo que lleva de la temporada 2024 de la Fórmula 1, confesó que se enfrenta a un nuevo reto esta semana: correr por primera vez con el RB20 de Red Bull Racing en el Gran Premio de China.

El piloto tapatío recalcó que poco a poco se ha sentido más cómodo con su monoplaza, aunque está algo ansioso por lo que pasará en unos días en la pista de Shanghái.

Pérez ha logrado ser segundo lugar en tres de las cuatro carreras de la temporada con Red Bull Racing, lo que podría impulsarlo para la esperada renovación.

Este GP tiene formato Sprint, por lo que Pérez y Max Verstappen deberán estar muy concentrados.

En tanto, Max señaló que la carrera en China será todo un reto.

F1 Sprint weekends have had a re-shuffle for 2024 🔀



Keep the timings for this weekend's action in China handy, as we prepare for the first #F1Sprint of the season!#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/o8QtF3lVLj