Checo Pérez saldrá tercero en el GP de Arabia Saudita 2024

Sergio ‘Checo’ Pérez saldrá tercero en el Gran Premio de Arabia Saudita 2024, tras quedar en infiltrarse en el top 3 de la clasificación de este 08 de marzo.

De nueva cuenta, Max Verstappen tomó la pole con un tiempo de 1.27:472, mientras que Charles Leclerc al final le quitó el segundo sitio al piloto tricolor originario de Guadalajara, Jalisco.

El tapatío buscará refrendar el día de mañana el triunfo que obtuvo en esta pista, pero en 2023.

Fernando Alonso -Aston Martin Aramco-, Oscar Piastri -McLaren- y Lando Norris terminaron en el cuarto, quinto y sexto lugar, respectivamente.

Oliver Bearman logró quedarse en la onceava posición después de un gran desempeño al principio de la clasificación, en la que compitió como el reemplazo de Carlos Sainz.

Un problema ocasionó que Nico Hülkenberg terminara su aparición en el circuito antes de tiempo, llevándolo a iniciar la carrera de mañana en el lugar 15.

En las últimas posiciones de la clasificación, quedaron Zhou Guanyu, Logan Sargeant, y Pierre Gasly.

Durante una entrevista posterior a la clasificación, el piloto de Ferrari y compañero de Sainz, Charles Leclerc aprovechó para desearle la más pronta recuperación a Carlos, quien salió estable de su cirugía de apendicitis y para felicitar el excelente desempeño que tuvo Bearman.

CHARLES: "First of all. I hope Carlos will recover quickly. Ollie has done an incredible job with only one session in FP3. He was straight up to speed. I’m happy for him. I hope that tomorrow we can have a great race and score good points for the team"#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Bjfbu8k9C3

— Formula 1 (@F1) March 8, 2024