‘Checo’ Pérez vuelve recargado a la F1 tras sus vacaciones de verano

Durante la primera mitad de la temporada de la Fórmula Uno, Sergio ‘Checo’ Pérez enfrentó desafíos significativos, logrando solo cuatro podios y descendiendo del subliderato al séptimo lugar.

Esta caída en el rendimiento se debió, en parte, a su falta de confianza con el RB20.

Aunque sus resultados han estado vinculados a la inconsistencia tanto en las sesiones de calificación como en las carreras, la evolución del monoplaza no ha sido favorable.

