Chelsea suspende a aficionados por insultos racistas

LONDRES, Reino Unido.- Chelsea anunció este lunes la suspensión temporal de cuatro de sus aficionados acusados de haber proferido insultos racistas a Raheem Sterling del Manchester City en el encuentro que enfrentó a ambos clubes el pasado sábado.

A través de las redes sociales se difundió un vídeo de la primera parte del encuentro, en la que el jugador, al acercarse a una banda, fue increpado por un grupo de seguidores del Chelsea y uno de ellos, aparentemente, le habría insultado con propósitos racistas.

La policía y el Chelsea anunciaron después que investigarían los hechos ocurridos en un partido que los Blues acabaron ganando por 2-0.

