Chicharito Hernández: No es fácil leer que mis hijos no son míos

Durante los últimos encuentros de la Selección Mexicana el nombre de Chicharito se ha vuelto tendencia en redes sociales, aunque en esta ocasión el tema es completamente diferente.

A través de sus redes sociales, el máximo goleador del Tri se sinceró con sus seguidores sobre su vida personal y profesional.

En su cuenta de Instagram, el delantero de Los Ángeles Galaxy regaló unos minutos para realizar un en vivo y platicar sobre las críticas que ha recibido últimamente sobre su paternidad y capacidad en el fútbol.

“No es fácil estar escuchando todo el día cosillas, no es fácil estar escuchando que el Chichatronco, que el Chicha esto, que el Chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy mal padre… No es fácil, pero aquí estamos al pie del cañón”, comentó el tapatío.

Chicharito Hernández y Sarah, en el ojo del huracán

Por otro lado, comentó que al finalizar su transmisión en Instagram iba a visitar a sus hijos, quienes se encuentran sanos y creciendo. Además, destacó que a pesar de los comentarios negativos mantiene una gran amistad con Diego Dreyfus.

Javier Hernández Balcázar dejó el continente europeo para iniciar una nueva etapa de su carrera en Estados Unidos con el LA Galaxy, equipo con el que ha destacado, pero no ha sido suficiente para ser llamado por el "Tata" Martino rumbo al Mundial Qatar 2022.

La vida personal del "Chicharito" ha tomado gran revuelo desde que se dio a conocer la noticia que él y Sarah le habían puesto punto final a su relación a tan solo pocas semanas del nacimiento de su bebé.

