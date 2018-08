Con emotivo mensaje, 'Chaco' Giménez dice adiós

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Giménez anunció su retiro como futbolista profesional, luego de que hace unos días cumpliera 20 años de trayectoria.

En conferencia en la Universidad de Futbol del Pachuca, donde estuvo el presidente de los Tuzos, Jesús Martínez; así como sus compañeros Erick Gutiérrez y Oscar 'Conejo' Pérez, 'Chaco' explicó cómo tomó esta decisión, informa Milenio.com.

"Estuve tres o cuatros días pensando en qué decirles, pero creo que lo más sano, como fue mi carrera, es decirlo de frente: es una alegría enorme, un día contrastante, pero uno de los días más lindos de mi vida, hoy tomé la decisión de comunicarles que después de tantos años me voy a retirar del futbol profesional", dijo.

El jugador de los Tuzos aseguró que fue una "decisión difícil pero meditada con mi familia y con el amor que le tengo al futbol".

Giménez agradeció a cada uno de los equipos que confiaron en él, empezando con el Boca Jrs., club argentino con el que inició su carrera; también habló del América, aunque uno de los mensajes más especiales fue para el Cruz Azul, donde jugó ocho años y se ganó el cariño de todos los aficionados.

"Quiero agradecer al América que confiaron en mí, a su directiva, a su gente; a Cruz Azul, realmente imposible no llevarlos en mi corazón, fueron ocho años los que estuve en el club, siempre estarán en mi corazón; al licenciado Álvarez que confió mucho en mí, me apoyó en momentos difíciles, a su afición que siempre me mostró su apoyo".

'Chaco' no dejó de lado al Pachuca, club con el que ganó varias finales en torneos nacionales e internacionales.

Los Tuzos le hicieron un video con emotivos mensajes de sus compañeros a lo largo de su trayectoria en el equipo, entre ellos Gabriel Caballero, Javier Flores, Isaac Terrazas, Martín Cauteruccio, Leobardo López, Hirving Lozano, Gerardo Torrado, entre otros.