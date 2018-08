Aunque usted no lo crea: Armstrong se cae de la bicicleta

Agencia

DENVER, Colorado.- Lance Armstrong es uno de los ciclistas más famosos en la historia y a pesar de estar retirado de las rutas, sigue practicando a nivel de aficionado, sin embargo tuvo un accidente.

El ciclista sufrió una aparatosa caída en Colorado, que le provocó algunos golpes en el rostro. Armstrong tuvo que ir al hospital y decidió publicar su imagen a través de las redes sociales.

"Bueno, a veces eres el martillo y a veces eres el clavo", dijo Lance. "Asesté un buen golpe a la cabeza y pasé por el Hospital Aspen Valley para que me revisen la cabeza.

Armstrong afirmó que "no me habría ido a revisar su cabeza en su juventud, pero ahora que tiene 46 años (soy más viejo y más sabio) y me tomo mucho más en serio las lesiones cerebrales".

En abril de este año, el texano acordó desembolsar USD 5 millones para indemnizar al Servicio Postal de Estados Unidos por haber manchado su imagen en el marco del escándalo de dopaje que protagonizó.

El Servicio Postal había patrocinado a su equipo cuando el ciclista logró ganar seis de los siete Tours de Francia que conquistó y estaba en la cúspide del deporte mundial.

En 2013 el propio Armstrong reconoció haber utilizado sustancias prohibidas durante 1999 hasta 2005. Esto provocó que le quiten todos sus títulos a él y a su equipo y manchen la imagen de sus patrocinadores. En 2011 se retiró del deporte profesional.