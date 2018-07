Colim Kazim llega a México "enamorado"

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Colin Kazim Richards, delantero de 31 años y refuerzo de Lobos BUAP, se dijo ‘enamorado’ de México, por lo que afirmó que fue una decisión muy fácil la que tomó cuando le invitaron a incorporarse a las filas de los licántropos, informó ESPN.

También te puede interesar: Dejan la liga MX para sumarse al futbol colombiano

"Primero que nada, estoy muy emocionado porque siempre he estado enamorado del pueblo mexicano. He venido de vacaciones unas tres veces y me encanta el país. Estoy muy contento de estar acá”, mencionó en su presentación y además afirmó que “seguía la Liga Bancomer por André-Pierre Gignac y por Mauro Formica.

Además afirmó que le gustó cuando el técnico Francisco Palencia se comunicó con él en su mismo idioma, ello fue importante también para decidirse a venir a México.

"Recibí mensajes de que a los dos les encantó venir acá y jugar acá. Fue una decisión fácil al saber del interés. Me encanta la mentalidad ganadora que tiene el entrenador”, expresó.

“Me sorprendió que el técnico hablara inglés (en su primer contacto con él), porque hace mucho que no tenía un entrenador que hablara inglés; también me sorprendió su visión del juego y su mentalidad. Me aseguró que me ayudará dentro de la cancha y fuera de ella para aprender rápido el español, porque es muy importante para mí por llegar a este país”.

Colin Kazim-Richards, quien ha jugado en Inglaterra, Turquía, Francia, Grecia, Holanda y Escocia, también lo ha había hecho antes en América, donde militó con el Corinthians de Brasil por año y medio.

Sostuvo que con el ‘Coringão’, “estaba jugando en el mayor equipo de América; me sentía como jugando en el Barcelona, si estuviera en Europa. Ganamos tres títulos en un año y medio, algo que no pasaba hace mucho, pero ahora estoy con Lobos, soy un jugador de equipo y traigo esa mentalidad ganadora que me inculcaron allá”.

Su buen talante y motivación por llegar a su nuevo club, siguió aflorando al señalar que disfruta mucho jugar futbol y que “soy un luchador, un ganador. Es la mentalidad que tengo y es lo que quiero traer a Lobos”.