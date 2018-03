Sultanes arranca temporada con 'leyenda' de béisbol, él es...

Agencia

MONTERREY.- Sultanes “echará la casa por la ventana” en juego inaugural de Liga Mexicana de Béisbol; Joe Girardi, ex mánager de Yanquis de Nueva York hará el primer lanzamiento.

No sólo reestrenarán su remodelado estadio, que será sede de un juego de Grandes Ligas, también invitaron al ex mánager de Yanquis de Nueva York a realizar el lanzamiento inaugural, informó Vanguardia MX.

Sin duda el equipo de Sultanes "echará toda la carne al asador" en la temporada de primavera de la Liga Mexicana de Beisbol que está por arrancar en unos días, luego de anunciar que el encargado en hacer el lanzamiento de inauguración será Joe Girardi, es mánager de los Yanquis de Nueva York.

El ex manejador de los "Bombarderos del Bronx", no sólo ganó una Serie Mundial dirigiendo al equipo en el 2009, también lo ganó tres anillos con el equipo cuando era el catcher de los mulos en los años 1996, 1998 y 1999.

El anuncio lo realizó el equipo regiomontano mediante su página de Facebook.

Joe Girardi, ex jugador de Grandes Ligas (15 zafras) y ex manager de los Yankees de nueva York por 10 temporadas, será el encargado de realizar el lanzamiento inaugural el viernes 23 de marzo. No te pierdas esta gran experiencia. #TodosSomosSultanes.

El juego se llevará a cabo el próximo 23 de marzo y será contra el equipo de Saraperos de Saltillo, que dará comienzo a una serie de tres partidos, en lo que será el arranque de la temporada de Primavera, como parte de un nuevo formato de competencia para la Liga Mexicana de Beisbol cuya temporada estará dividida en dos torneos.

Aún no se tienen anunciados los lanzadores probables, pero se anticipa que el encuentro sea un duelo de pelota, dada la rivalidad que tienen ambas novenas.

Por su parte Saraperos tendrá su primer juego en su parque de Saltillo, Francisco I. Madero hasta el 27 de marzo, cuando reciba a los Rieleros de Aguascalientes.