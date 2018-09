Estos son los resultados de la ‘Semana 1’ en la NFL

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque faltan dos juegos todavía, la Semana 1 de la nueva temporada de la NFL, nos regaló algunos resultados esperados, así como partidos verdaderamente emocionantes.

De acuerdo a SDP Noticias, la primer semana tuvo como principales protagonistas a dos mariscales de campo.

Por un lado Ryan Fitzpatrick con un partido casi perfecto: 21 de 28 lanzamientos, 417 yardas y 4 pases de anotación en la victoria de los Bucaneros de Tampa Bay sobre los Santos de Nueva Orleans.

Y Aaron Rodgers, quien regresó de una lesión para guiar la remontada de los Empacadores de Green Bay 48-40 ante los Osos de Chicago.

Por otro lado en uno de los duelos más disparejos, los Acereros de Pittsburgh, no pudieron en su visita contra los Cafés de Cleveland, el peor equipo de la temporada pasada, terminando en empate.

Los Acereros dejaron ir una ventaja de 14 puntos ante los Cafés, que empataron el marcador en el último cuarto y obligaron a los tiempos extras, terminando con un empate de 21-21.

Por otro lado el peor equipo de la semana fue, sin duda, los Bills de Buffalo, quienes no dieron batalla en su visita a los Ravens de Baltimore, quienes se llevaron el duelo por un abultado marcador de 47-3 con una gran actuación de Joe Flacco, quien lanzó para un total de 236 yardas y tres pases de anotación.

