Copa América: México debuta con la necesidad de convencer

La selección mexicana de fútbol se encuentra en el umbral de su debut en la Copa América, enfrentando a Jamaica el próximo sábado. Después de una serie de tres partidos de preparación que resultaron en dos derrotas y una victoria, el equipo dirigido por Jaime Lozano busca convencer a pesar de las críticas y las ausencias notables en su convocatoria.

Los ensayos previos incluyeron una derrota contundente de 4-0 ante Uruguay y un apretado 3-2 contra Brasil, mientras que su única victoria llegó en el primer amistoso frente a Bolivia con un marcador de 1-0. Este último partido se jugó con un equipo en su mayoría formado por jugadores que no fueron seleccionados para el torneo continental.

En un esfuerzo por rejuvenecer el equipo, Lozano, en conjunto con los directivos, ha decidido dejar fuera a cinco jugadores que participaron en el Mundial de hace año y medio, incluyendo a figuras destacadas como el arquero Guillermo Ochoa y los atacantes Hirving Lozano y Raúl Jiménez. El objetivo es abrir espacio a nuevos talentos como Santiago Giménez y Julián Quiñones, pensando en el próximo Mundial de 2026.

“Para nosotros es más importante pensar en un proceso que en un resultado, no hay especulaciones con la gente que no ha venido. Todos están enterados del motivo de traer gente nueva”,

expresó Lozano, enfatizando la importancia de la renovación del equipo.

Aunque estos movimientos parecen un cambio generacional, la realidad es que algunos de los nuevos seleccionados no son precisamente jóvenes promesas.

El portero titular podría ser Julio González, de 33 años, y el delantero suplente, Guillermo Martínez, hizo su debut con la selección a los 29 años.

A pesar de las ausencias, México se perfila como un equipo competitivo. De los 11 jugadores titulares previstos, ocho tienen experiencia en el último Mundial. Las nuevas incorporaciones serían Giménez y Quiñones en la delantera y el portero González. Duilio Davino, director de selecciones nacionales, destacó: “Traer jugadores de mayor jerarquía tampoco te garantiza mejores resultados”.

El objetivo de alcanzar las semifinales se ve complicado, especialmente considerando el desempeño reciente del equipo.

Desde su eliminación en la primera ronda del Mundial de Qatar, México ha tenido altibajos, incluyendo una Copa Oro ganada ante equipos alternos de Estados Unidos y Canadá, y una complicada victoria en penales sobre Honduras en la Liga de Naciones.

Jamaica, por su parte, enfrentará a México sin su estrella Leon Bailey, quien decidió no participar en el torneo. A pesar de su ausencia, Hallgrimsson asegura que se enfocan en los jugadores disponibles: “Nos enfocamos en los jugadores que tenemos, no en los que no tenemos”.

(Con información de The Associated Press)