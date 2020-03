Por coronavirus, la F1 pospone el Gran Premio de Azerbaiyán

Bakú.- El Gran Premio de Azerbaiyán fue pospuesto el lunes debido al brote del coronavirus, con lo que el inicio del campeonato de la temporada de la Fórmula Uno tendría que esperar a por lo menos hasta mediados de junio.

Las primeras ocho carreras de la temporada de 2020 han sido pospuestas o canceladas por el virus.

Organisers of the Azerbaijan Grand Prix have taken the decision to postpone the 2020 race due to the global spread of Coronavirus pic.twitter.com/o5cKQb2obY