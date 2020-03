Coronavirus: Suspenden la Premier League hasta abril por el Covid-19

INGLATERRA.- Luego de registrar dos casos positivos de coronavirus entre miembros del fútbol inglés, la Premier League reaccionó este viernes y decidió suspender sus actividades hasta el 4 de abril, con la esperanza de que la situación sanitaria mejore y las condiciones médicas lo permiten.

Mediante un comunicado, se informó de la decisión tomada en conjunto con la Asociación Inglesa de Futbol (FA, por sus siglas en inglés), la English Football League Championship (EFL) y la Football Association Women's (WSL), que también pospondrán sus partidos en todas las categorías.

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England



